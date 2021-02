Geschreven door Kevin Ligtvoet 12 feb 2021 om 15:02

Na het bericht dat de VVCS (Nederlandse spelersvakbond) heeft nu ook FIFPro laten weten het niet met de straf eens te zijn. Ze vinden de schorsing van één jaar ‘buitensporig en onevenredig’, dit zou Ajax en de Andre Onana kunnen helpen bij het hoger beroep.

Het is duidelijk wat de FIFPro ervan vindt: “Het is niet te geloven dat spelers die per ongeluk zulke middelen binnen krijgen een jaar lang niet mogen spelen en zelfs niet mogen trainen met het team. We hebben al eerder aangegeven dat de regels aangepast moeten worden, en dit is weer een voorbeeld. Bij topsporters en voetballers is het vaak zo dat de loopbaan niet heel lang is, en een schorsing van 12 maanden zou in sommige gevallen zelfs het einde kunnen betekenen.”

Onana is voor een jaar geschorst en mag tijdens deze periode geen wedstrijden spelen voor Ajax in alle competities. Hij mag vanaf december 2021 weer trainen met zijn teamgenoten. Ajax en de doelman gaan binnenkort in hoger beroep bij het CAS.