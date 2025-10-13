Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Financieel drama bij Ajax: een verlies van 37,3 miljoen euro'

Arthur
bron: Voetbal International
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Ajax maakte vorige week bekend dat het over het seizoen 2024/25 een verlies van maar liefst 37,3 miljoen euro heeft geleden. Tom Knipping van Voetbal International dook in de cijfers en legt vooral de vinger op de pijnpunten in het transferbeleid.

De verkoopresultaten waren dit seizoen ronduit teleurstellend. In de zomer van 2024, de winter van 2025 en de eerste weken van de laatste transferperiode (tot 30 juni 2025), wist Ajax slechts tien miljoen euro aan verkoopwinsten te realiseren. Volgens Knipping is dat niet alleen te wijten aan de huidige directie.

"Uiteraard erfde technisch directeur Alex Kroes nou niet de meest aantrekkelijke handelswaar om uit te stallen in de etalages van de transfermarkt. Het hielp ook niet dat spelers duur waren aangekocht. Steven Bergwijn stond voor zo’n hoog bedrag in de boeken, dat de toch niet kinderachtige verkoop aan Saoedi-Arabië per saldo niets opleverde."

Toch heeft Ajax traditioneel gezien meer waarde op het veld staan dan de meeste Nederlandse clubs. Dat maakt het resultaat des te opvallender, vindt Knipping. "Niettemin heeft Ajax natuurlijk wel meer kapitaal op het veld staan dan de meeste Nederlandse clubs en internationaal een goede naam, waardoor de toptalenten vaak in een hogere prijscategorie vallen dan die van Feyenoord en PSV. Bovendien groeide en bloeide de transferindustrie volop. Dan is tien miljoen extreem laag. Weliswaar verkocht Kroes Jorrel Hato en Brian Brobbey nog voor goede prijzen, maar beide transfers vielen na 30 juni."

Aan de andere kant bleven de kosten voor eerder gedane aankopen zwaar op de begroting drukken. "Tegenover de verkoopwinsten staan de afschrijvingen op eerder aangekochte spelers. Op het toppunt tikte die post bij Ajax de zestig miljoen aan, vervolgens bleek dat de lat wel erg hoog was komen te liggen. Om zestig miljoen aan afschrijvingen goed te maken moet op de markt al snel voor bruto tachtig miljoen worden verkocht. In combinatie met de negatieve operationele resultaten zou er in een worst case-scenario (slecht verkopen en geen Europees voetbal) dan een verlies kunnen ontstaan dat Ajax niet kan dragen."

Gerelateerd:
Justin Kluivert

Justin Kluivert wil speler erbij in Oranje: "Je weet maar nooit"

0
Ronald Koeman

Koeman wil sterke tegenstander: "Kijken of we die kunnen treffen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd