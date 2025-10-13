'Financieel drama bij Ajax: een verlies van 37,3 miljoen euro'

Ajax maakte vorige week bekend dat het over het seizoen 2024/25 een verlies van maar liefst 37,3 miljoen euro heeft geleden. Tom Knipping van Voetbal International dook in de cijfers en legt vooral de vinger op de pijnpunten in het transferbeleid.

De verkoopresultaten waren dit seizoen ronduit teleurstellend. In de zomer van 2024, de winter van 2025 en de eerste weken van de laatste transferperiode (tot 30 juni 2025), wist Ajax slechts tien miljoen euro aan verkoopwinsten te realiseren. Volgens Knipping is dat niet alleen te wijten aan de huidige directie.

"Uiteraard erfde technisch directeur Alex Kroes nou niet de meest aantrekkelijke handelswaar om uit te stallen in de etalages van de transfermarkt. Het hielp ook niet dat spelers duur waren aangekocht. Steven Bergwijn stond voor zo’n hoog bedrag in de boeken, dat de toch niet kinderachtige verkoop aan Saoedi-Arabië per saldo niets opleverde."

Toch heeft Ajax traditioneel gezien meer waarde op het veld staan dan de meeste Nederlandse clubs. Dat maakt het resultaat des te opvallender, vindt Knipping. "Niettemin heeft Ajax natuurlijk wel meer kapitaal op het veld staan dan de meeste Nederlandse clubs en internationaal een goede naam, waardoor de toptalenten vaak in een hogere prijscategorie vallen dan die van Feyenoord en PSV. Bovendien groeide en bloeide de transferindustrie volop. Dan is tien miljoen extreem laag. Weliswaar verkocht Kroes Jorrel Hato en Brian Brobbey nog voor goede prijzen, maar beide transfers vielen na 30 juni."

Aan de andere kant bleven de kosten voor eerder gedane aankopen zwaar op de begroting drukken. "Tegenover de verkoopwinsten staan de afschrijvingen op eerder aangekochte spelers. Op het toppunt tikte die post bij Ajax de zestig miljoen aan, vervolgens bleek dat de lat wel erg hoog was komen te liggen. Om zestig miljoen aan afschrijvingen goed te maken moet op de markt al snel voor bruto tachtig miljoen worden verkocht. In combinatie met de negatieve operationele resultaten zou er in een worst case-scenario (slecht verkopen en geen Europees voetbal) dan een verlies kunnen ontstaan dat Ajax niet kan dragen."