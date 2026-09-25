Financiële ommekeer bij Ajax na verlies van 37,3 miljoen euro

Ajax heeft het boekjaar 2025/2026 afgesloten met zwarte cijfers. De Amsterdamse club noteert een nettowinst van twee miljoen euro, een flinke verbetering ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Een jaar eerder leed Ajax nog een verlies van 37,3 miljoen euro. De verbetering van 39,3 miljoen euro komt volgens de club door "een hoger resultaat uit transfers en een verbetering van het operationeel resultaat, ondanks diverse financiële tegenvallers", zo schrijft de clubsite.

De omzet kwam mede dankzij de terugkeer in de Champions League uit op 188,3 miljoen euro. Daartegenover stonden 206,5 miljoen euro aan kosten. Ajax noemt onder meer de compensatie na het gestaakte duel met FC Groningen en het ontslag van de hoofdtrainer als financiële tegenvallers.