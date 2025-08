'Fiorentina probeert Ajax-deal te kapen met miljoenenbieding'

Ajax heeft op hoofdlijnen al een akkoord bereikt met Itakura, maar moet nog met Borussia Mönchengladbach overeenstemming bereiken over de transfersom. Fiorentina hoopt te profiteren van die moeizame onderhandelingen, terwijl ook Eintracht Frankfurt zich al in de strijd om Itakura heeft gemengd. De Italiaanse club bereidt nu een bod voor van elf miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen.

Itakura kan met Fiorentina niet de gewenste Champions League in, want de Serie A-club speelt eind deze maand in de laatste voorronde van de Conference League. Feyenoord en PSV waren ook in de race voor Itakura. PSV haakte eerder al af en ook Feyenoord lijkt het wel welletjes te vinden. De Rotterdammers versterkten zich dinsdag al met centrale verdediger Anel Ahmedhodzic van Sheffield United. "De interesse van Feyenoord staat op dit moment op een laag pitje", schrijft transferjournalist Mounir Boualin.