Geschreven door Jessica Westdijk 16 apr 2020 om 13:04

Viktor Fischer gold bij zijn komst naar Ajax al een groot talent. Hij kwam tot maar liefst 111 wedstrijden in Ajax 1, maar echt onomstreden werd hij nooit. Na periodes bij Middlesbrough en Mainz keerde hij in 2018 terug naar zijn vaderland Denemarken, waar hij sindsdien speelt voor FC Kopenhagen en zijn draai weer gevonden heeft.

In gesprek met Ajax Life blikt hij terug op zijn tijd bij Ajax: “Ik geef alles in de wedstrijd, maar na negentig minuten leg ik alles naast me neer. Bij Ajax bleef ik na een slechte wedstrijd te lang in teleurstelling hangen. Ik wilde elke dag en iedere training grotere stappen maken. Daarmee maakte ik het mezelf moeilijk. Dat kan gewoon niet. Zo snel gaat het niet. Als ik bij Ajax minder streng voor mezelf was geweest, had ik een betere voetballer kunnen worden.”

Hij raakte zijn plaats kwijt aan Amin Younes en vertrok uiteindelijk niet zoals gewild: “Ik had het gewoon helemaal gehad bij Ajax. Eigenlijk te gek natuurlijk. Vandaag de dag vraag je je af: hoe kan iemand het gehad hebben bij Ajax…?” Hij kijkt dan ook positief terug op zijn tijd bij Ajax en hoopt zelfs nog een terug te keren: “Het lijkt me prachtig ooit weer voor Ajax te spelen in de Johan Cruijff Arena. Of het realistisch is? Ik hoop het wel. Al is het nu vooral een droom. Ik moet hier niet te veel over praten en eerst op het veld weer goed presteren.”