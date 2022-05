Geschreven door Jessica Westdijk 04 mei 2022 om 16:05

Een plantaardige levensstijl wordt steeds populairder en niet zonder reden: het is beter voor het klimaat en onze gezondheid. Daarnaast zijn de varianten, opties en smaken de afgelopen jaren een stuk gegroeid. Vaak proef je het verschil niet eens meer tussen een plantaardige en whey eiwitshake, bijvoorbeeld. In dit artikel lichten we uit waarom plantaardig leven voordelig is, maar ook verschillende plantaardige supplementen uit die kunnen bijdragen aan een fitter bestaan. Laat je inspireren!

De voordelen van een plantaardige levensstijl

Plantaardig leven is goed voor mens, dier en milieu. Kortom: alle facetten op aarde. Met een plantaardige levensstijl voorkom je dierenleed en draag je direct bij aan een beter milieu, want met een plantaardige levensstijl zal de aarde een stuk minder snel opwarmen. Tot slot is een plantaardige levensstijl heel gezond en verlaagt het het risico op bijvoorbeeld darmkanker.

Eiwit- en maaltijdshakes

Als je een flinke sporter bent, af wil vallen of moeite hebt om als veganist aan je eiwitten te komen, dan is het verstandig om eens te duiken in eiwit- en afvalshakes. Bijvoorbeeld die van Orangefit: zij hebben geweldige maaltijdshakes met alle benodigde vitamines en mineralen om mee af te vallen. Je kunt 1 of 2 maaltijden per dag vervangen voor een gezonde maaltijdshake zonder onnodige toevoeging en suiker. Hetzelfde geldt voor de eiwitshakes: deze shakes bevatten alleen dat wat echt nodig is.

Green juices

Green juices zijn hipper dan hip: groenten, fruit en enzymen in één schepje. Je dagelijkse vitaminebehoefte behalen hoeft zo dan geen uitdaging meer te zijn. Met green juices zit je zo op een derde van deze behoefte. Tegenwoordig smaken ze ook nog eens onwijs goed!

Vitamines- en mineralen

Gezond en gevarieerd eten is de basis van een gezonde levensstijl, maar soms heb je nou eenmaal extra vitamines of mineralen van het een óf het ander nodig. Zeker omdat de bodemvruchtbaarheid er niet hogerop wordt, wat betekent dat ons voedsel minder voedingswaarde bevat dan voorheen, kunnen supplementen je helpen aan een fitter bestaan. Denk bijvoorbeeld aan omega-3 op basis van algen, magnesium, vitamine D3, probiotica of collageen.