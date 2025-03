Fitz-Jim bij Jong Oranje: "Ik moet nu echt mijn kans grijpen"

Kian Fitz-Jim is klaar om zijn plek in de basiself van Jong Oranje te veroveren. De 21-jarige middenvelder van Ajax, die vorig jaar voor het eerst bij Jong Oranje was, heeft nu grote plannen voor het EK 2024 in Slowakije.

Met 42 wedstrijden voor club en land dit seizoen, weet Fitz-Jim dat het een intensieve periode is. Maar zijn ambitie om het EK te halen, staat hoog op zijn verlanglijst. "Ik ga nu gewoon vechten voor mijn basisplaats richting het EK. Ik kan ook als nummer 8 spelen, maar ik richt me denk ik vooral op de nummer 10-positie. Daar ontbreken nu inderdaad ook een paar jongens, ik moet nu echt mijn kans grijpen", vertelt hij vastberaden aan Voetbal International.

Fitz-Jim heeft wel vertrouwen in zijn positie binnen Jong Oranje. "Ik denk dat ik een goede kans maak, maar fit blijven, dat wordt het belangrijkste. Hoeveel energie ik nog heb na zo’n lang seizoen? Tja, dat is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar dit is iets dat je niet wilt missen."

De middenvelder gelooft in de kracht van Jong Oranje en is ervan overtuigd dat het team iets moois kan neerzetten op het EK. "Dat zijn de landen waarmee je jezelf wilt vergelijken, zij hadden wel wat bekende namen in het elftal. Maar ik keek er niet van op dat we ook daar konden domineren", blikt hij terug op het duel tegen de Engelsen.

Michael Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, heeft duidelijk gemaakt wat de doelstelling is voor zijn ploeg op het EK. "Zoals de trainer zei in onze meeting: we gaan niet naar het EK om mee te doen, maar echt om te winnen. Dan moet je ook van zulke landen kunnen winnen."

Jong Oranje treft Finland, Denemarken en Oekraïne in de groepsfase van het EK. "Als ik eerlijk ben, heb ik me nog niet heel erg verdiept in de tegenstanders op het EK, maar als ik naar ons eigen team kijk, denk ik dat we zeker een goede kans maken. Er zit gewoon heel veel diepte in de selectie en heel veel kwaliteit", aldus Fitz-Jim.