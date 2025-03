Fitz-Jim eerlijk: "Dat had ik voor dit seizoen niet verwacht"

Kian Fitz-Jim is bezig aan het seizoen van zijn grote doorbraak. Het betekent dat de middenvelder nu, met nog een paar maanden te gaan, al behoorlijk wat wedstrijden in de benen heeft. De teller staat al op 43 duels.

"Het begint wel een beetje zwaar te worden nu. Ik begin te voelen dat het einde van het seizoen nadert. Voorheen speelde ik misschien dertig wedstrijden in een seizoen. Daar zit ik nu dik overheen, maar er is nog heel veel om voor te spelen. Daar heb ik zin in", zegt Fitz-Jim, die onder Francesco Farioli veel kansen krijgt, tegenover Voetbalzone. Hij stelt dat de Italiaanse trainer 'heel belangrijk' voor hem is.

"Überhaupt de kans die hij mij gegeven heeft, maar ook de manier waarop hij mij coacht en het vertrouwen dat ik krijg. Dat had ik voor dit seizoen niet verwacht", zegt de middenvelder, die nog niet uitgeleerd is. Hij ziet Kenneth Taylor, die nu bij Oranje zit, als een goed voorbeeld. "Hij maakt veel doelpunten en geeft assists. Dat is iets waarin ik mezelf nog kan ontwikkelen. Ik moet constanter worden in mijn spel."