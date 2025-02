Fitz-Jim geeft tekst en uitleg: "We noemen hem soms ook wel opa"

"Hij helpt me veel. Ik had toen echt de steun nodig", blikt hij terug bij Ajax TV. "Nu zijn er nog steeds momenten waarop ik dat nodig heb, zoals na de wedstrijd in Riga bijvoorbeeld. Het is gewoon veel praten en je openstellen voor bepaalde dingen", aldus Fitz-Jim.

Zo speelde hij onder andere met kruisjes op zijn handschoenen. "Het was een reminder, omdat ik het best moeilijk vond om bij Jong te spelen. Als ik het even liever niet deed, dan had ik meestal een kruisje om me eraan te herinneren dat het niet het einddoel was", blikt hij terug.

"Het was een proces. We zitten nu ook in een proces met het team", legt Fitz-Jim uit. "Het zal niet altijd goed gaan en de ene keer zal je misschien wat meer zin hebben dan de andere keer. Het was voor mij toen een goede reminder. Als ik naar het kruisje keek, dacht ik: ik moet weer."

Binnen de selectie van Ajax 1 heeft hij veel aan routinier Remko Pasveer. "Ik ben heel blij met hem. Wij noemen hem soms ook wel opa", verklapt hij. "Of hij dat leuk vindt? Hij heeft het geaccepteerd", lacht Fitz-Jim, die blij is dat hij zijn kans heeft gegrepen bij de club uit Amsterdam.

"Natuurlijk is het nog steeds best wisselvallig bij mij, ik ben er ook mee bezig om constanter te worden, maar het is ook pas mijn eerste seizoen in het eerste", benadrukt hij. "Dat hoort er ook bij, denk ik. Het is één van mijn doelstellingen dit jaar om echt constanter te worden", besluit Fitz-Jim.