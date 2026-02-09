Fitz-Jim gefrustreerd: "Ben weer helemaal terug bij af bij Ajax"

Kian Fitz-Jim redde Ajax nog een punt tegen AZ met een late kopgoal, maar de middenvelder is niet helemaal tevreden over zijn situatie bij de club. Tegenover ESPN blikt hij terug op het duel en spreekt hij voorzichtig zijn onvrede uit over het gebrek aan perspectief.

"Normaal ben ik iemand die wel een beetje inhoudt, koppen is niet mijn specialiteit. Maar ik zag het gaatje en ging ervoor. Het is niet des Kians, maar ik ben blij dat ik ‘m heb ingekopt", vertelt Fitz-Gim over zijn goal. Toch is hij kritisch over Ajax. "Je bent uiteindelijk blij dat je nog een punt pakt omdat je ‘m zo laat maakt. En ook als je kijkt naar de vorige wedstrijd, die was niet om over naar huis te schrijven."

De 22-jarige middenvelder is ook niet blij met zijn eigen rol: "Ik denk dat ik voor de komst van (Francesco, red.) Farioli heel veel geduld heb moeten hebben en het gevoel had dat ik uit dat dalletje was. En nu voelt het alsof ik terug bij af ben. Het voelt wel als een dalletje. Ik heb denk ik vijftien wedstrijden gespeeld, waarvan drie of vier aan de aftrap. Het perspectief is hier dit seizoen helaas wat minder."