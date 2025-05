Fitz-Jim kon vertrekken: "Ze wilden me graag een jaar huren"

Fitz-Jim leek dit seizoen opnieuw verhuurd te gaan worden. Meerdere clubs toonden interesse. "Ik maakte al een keuze. Steven Berghuis had me getipt bij Go Ahead Eagles, waar zijn vader Frank en broer Tristan deel uitmaken van de technische staf. Ze wilden me graag een jaar huren", onthult hij in ELF Voetbal. "Dat leek me een mooie uitdaging, maar Ajax wilde nog niet meewerken."

De komst van Farioli veranderde die plannen echter. "Er waren twee weken voorbij toen Farioli naar me toe kwam met het bericht dat ik bij de selectie bleef en niet meer mocht vertrekken", legt Fitz-Jim uit. "Ik bedankte hem voor die mededeling, maar hij zei juist dat hij mij moest bedanken. Omdat ik me volledig had gegeven en mijn kans had gepakt. Dat gaf me een goed gevoel. Blijkbaar was ik er dit jaar pas klaar voor."