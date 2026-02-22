Fitz-Jim over mogelijke nieuwe Ajax-trainer: "Spelen leuk voetbal"

Kian Fitz-Jim heeft zich zaterdag uitgesproken over Dick Schreuder, de trainer van NEC. Na het 1-1 gelijke spel tussen beide ploegen kreeg de middenvelder van Ajax de vraag of Schreuder een geschikte kandidaat zou zijn voor de Amsterdamse ploeg.

"Hij doet het heel goed met NEC. Echt heel goed. Ze spelen ook leuk voetbal. Dus ja, wie weet", zegt Fitz-Jim bij ESPN. Ajax is op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen. Jordi Cruijff moet op jacht naar een definitieve opvolger van Fred Grim.

Schreuder werd al eerder gelinkt aan Ajax. NEC heeft al laten weten dat het de trainer niet naar Ajax wil laten gaan. "Dick heeft voor drie jaar bij ons getekend, heeft het geweldig naar zijn zin, doet het uitstekend en die blijft de komende drie jaar gewoon bij ons. Wat als Ajax of Feyenoord met een zak geld komt? Dat maakt niet uit, geen schijn van kans", zei Marcel Boekhoorn eerder deze maand.