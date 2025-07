Fitz-Jim over verschil Heitinga en Farioli: "Dat gaat nu anders"

Kian Fitz-Jim wil komend seizoen zijn kans grijpen bij Ajax en hoopt onder trainer John Heitinga, een oude bekende, onmisbaar te worden. In gesprek met ESPN blikt de 22-jarige middenvelder vooruit op het duel met Celtic in de Como Cup, bespreekt hij de verschillen tussen Heitinga en Farioli, en kijkt hij terug op het afgelopen seizoen.

"Het was een erg mooi seizoen. Ik denk voor mij persoonlijk, maar ook voor het team. Voor de winterstop was ik op mijn best, daarna heb ik lopen kwakkelen met kleine blessures", begint de rechtspoot. "Ik hoop dat ik volgend jaar meer waard ben dan dat ik nu waard ben. Ik verwacht dat ik constanter word, het spel meer naar me toe zal trekken en belangrijker ga zijn. Vorig jaar mocht het, nu heb ik het gevoel dat ik moet."

Volgens de jonge middenvelder zit het grootste verschil tussen Heitinga en Farioli vooral in de manier van drukzetten. "We spelen voornamelijk met hoge druk en bouwen vanuit achteruit op en hij wil hij graag de buitenspelers bedienen. Onder Farioli verdedigden we met een laag blok en dat gaat nu anders zijn", vertelt Fitz-Jim.

Onder Heitinga speelde de rechtspoot bij Jong Ajax soms als ‘6’, een positie die Fitz-Jim ook bij Ajax 1 wel ziet zitten. "Daar hebben we het wel over gehad. Ik denk dat ik op alle drie de posities kan spelen. Ik denk dat ik op ‘10’ iets minder ben, maar ‘6’ en ‘8’ kan ik wel", licht hij toe.

Ajax verloor deze zomer met aanvoerder en nummer ‘6’ Jordan Henderson een belangrijke schakel op het middenveld. "We missen nu een dominante speler, die het spel naar zich toetrok. Nu is dat anders met Davy Klaassen of Jorthy Mokio, dat zijn andere spelers. Als er maar voetbal is op het middenveld, dat is het belangrijkste", besluit de geboren Amsterdammer.

Fitz-Jim is vastberaden de concurrentiestrijd op het middenveld aan te gaan. Zelfs een mogelijke komst van Oscar Gloukh van Red Bull Salzburg schrikt hem niet af. "Ik moet naar mezelf kijken. Als ik mijn ding doe, moet de concurrentie niet zo veel uitmaken. Ik ga ervoor om dit seizoen vaste basisspeler te worden. Ik moet zorgen dat de trainer niet om me heen kan", aldus de Ajacied.