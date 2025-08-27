Fitz-Jim-situatie zorgt voor veel verbazing: "Dat is toch raar?"

Khalid Boulahrouz en Ruud Gullit zouden het bizar vinden als Ajax deze zomer afscheid zou nemen van Kian Fitz-Jim. De middenvelder mag bij een goede aanbieding vertrekken.

Fitz-Jim wil graag blijven bij Ajax, maar wil wel meer speeltijd. Ook John Heitinga heeft de talentvolle middenvelder er graag bij. “Ik denk dat Ajax heel gek is als ze Fitz-Jim verkopen. Elke keer als die jongen invalt, gebeurt er wat", merkt Boulahrouz op in Rondo. "Hij heeft een bepaalde dynamiek."

Het 22-jarige jeugdproduct van Ajax heeft echter van de club te horen gekregen dat hij bij een goede aanbieding verhuurd of verkocht mag worden. Gullit begrijpt er vrij weinig van. "Het is toch raar dat je hoort dat je weg moet, terwijl de trainer nu zegt dat je mag blijven? Dat is toch niet te begrijpen?", aldus de voormalig profvoetballer. "Dat is toch gek?”