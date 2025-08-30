Fitz-Jim te licht? "Ajax werd weggespeeld door Como met hem op 6"

Kian Fitz-Jim zijn toekomst ligt nog altijd in het ongewisse. De middenvelder speelde tegen Heracles als controleur en mede daardoor wisten de Heraclieden geen enkel schot op goal af te lossen. Gaat Ajax zo verder?

"Fitz-Jim hielp Ajax zondag in de opbouw, soms als derde verdedigers, soms wat verder naar voren", opent Lentin Goodijk in Voetbal International. "Hij verstuurde tegen Heracles in totaal zeventig passes, het hoogste aantal na de twee centrumverdedigers en had daarbij een nauwkeurigheid van 94 procent, na Youri Baas de hoogste score. ‘Het was wel een beetje plichtmatig’, bekritiseerde Fitz-Jim zijn eigen passes. ‘Het was soms een beetje breien van links naar rechts.’"

"Toch is dat precies wat Ajax nodig bleek te hebben om wat meer controle te krijgen", zegt de journalist. "Daarnaast was Fitz-Jim ook zonder bal van waarde. Niet alleen door de afstanden die hij aflegt, vooral ook door ballen te onderscheppen. Tegen Heracles kwam de middenvelder tot zes intercepties, de laatste die dat in het shirt van Ajax voor elkaar kreeg was Benjamin Tahirovic eind 2023."

"Het was een bemoedigend optreden van de jonge middenvelder, al speelde de tegenstander daar uiteraard ook een grote rol bij. Heracles haalde een ondermaats niveau aan de bal en wist de nieuwe samenstelling van de Amsterdammers nauwelijks te testen", zag hij.

"Als Ajax over een paar weken aan het nieuwe Champions League-seizoen begint, treft de club uiteraard tegenstanders van een totaal ander kaliber", vervolgt de journalist. "Nog niet zo lang geleden werd Ajax weggespeeld door Como, met Fitz-Jim als nummer 6. Laat staan als Liverpool en Real Madrid op bezoek komen."