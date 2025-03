Fitz-Jim over zijn overstap naar Ajax: "Was eerst een twijfel"

Kian Fitz-Jim vindt het bijzonder dat hij bij Ajax speelt en de kleedkamer deelt met ervaren spelers als Jordan Henderson, Davy Klaassen en Steven Berghuis. De middenvelder, die ooit begon bij AFC, koos in 2015 bewust voor AZ. Vier jaar later volgde alsnog de overstap naar Amsterdam.

"Als Amsterdammer ben ik altijd voor Ajax geweest," vertelt Fitz-Jim aan Santos. "Maar ik had nooit het gevoel dat ik er in de jeugd wilde spelen. Dat was een vooroordeel van mezelf, hoor. Ik hoorde dan dat het er niet zo warm was en minder leuk," blikt hij terug. Ajax nodigde hem later uit voor de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. "Toen was ik wel verkocht."

De middenvelder kijkt nog steeds vol trots naar waar hij nu staat. "Het was lang wat onwerkelijk, maar nu ben ik er trots op dat ik voetbal voor de club uit mijn stad," aldus Fitz-Jim. "Als je me zes jaar geleden had verteld dat ik in een kleedkamer zou zitten met spelers als Jordan Henderson, Davy Klaassen en Steven Berghuis, had ik je niet geloofd."