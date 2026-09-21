Fitz-Jim verklaart Ajax-vertrek: "Dat perspectief was er niet"
Kian Fitz-Jim heeft zijn draai snel gevonden bij Torino. De 23-jarige middenvelder verruilde Ajax deze zomer voor de Italiaanse club en groeide vrijwel direct uit tot een vaste waarde. Hoewel het afscheid uit Amsterdam hem zwaar viel, ziet Fitz-Jim in Italië de mogelijkheden die hij bij Ajax naar eigen zeggen niet had.
In gesprek met ESPN vertelt de middenvelder dat het leven in Turijn hem wel bevalt. “Het is een grote stad, maar niet te druk. Ik wilde ook wel graag in een grote stad belanden, en liever niet in een kleiner dorpje achteraf.”
Fitz-Jim stond in zes van de eerste zeven wedstrijden van Torino in de basis. De middenvelder heeft het gevoel dat zijn kwaliteiten goed aansluiten bij de manier waarop zijn nieuwe ploeg wil voetballen. "Het spel dat de trainer wil spelen, past goed bij mij. Ik denk ook dat ik goed begonnen ben."
De keuze om Ajax na zeven jaar achter zich te laten, maakte Fitz-Jim niet zomaar. Toch gaf het sportieve perspectief uiteindelijk de doorslag. "Het was lastig om Ajax in te ruilen, maar ik speel nu wel in een top-vijfcompetitie, en ook dit is een hele mooie club. Voor mij is het belangrijk dat ik een dergelijk podium heb om mezelf te laten zien. Dat perspectief was er helaas bij Ajax niet."
Fitz-Jim stond sinds 2019 onder contract bij Ajax en kwam uiteindelijk tot 72 optredens voor het eerste elftal en 103 wedstrijden voor Jong Ajax. Torino nam de geboren Amsterdammer deze zomer voor bijna drie miljoen euro over.
Hoewel Fitz-Jim zich inmiddels thuis voelt in Turijn, moet hij op culinair gebied nog wel wennen aan zijn nieuwe omgeving. "Ik ben eigenlijk meer een rijsteter, maar op een gegeven moment moet je wel echt pasta gaan eten hier. Koffiedrinken gaat hem echt niet worden, dat ben ik nog heel lang aan het uitstellen", lacht de middenvelder.
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Fitz-Jim verklaart Ajax-vertrek: "Dat perspectief was er niet"
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