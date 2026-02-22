Fitz-Jim verliest duel na duel met NEC'er: "Ging niet heel goed"

Kian Fitz-Jim kreeg tijdens het duel van Ajax met NEC te maken met een van de gevaarlijkste spelers van de ploeg uit Nijmegen: Ahmetcan Kaplan was de man die hij moest man marken. Dat lukte niet heel goed, want vrijwel elke standaardsituatie van de Nijmegenaren leverde gevaar op.

"Nee, ik had er wel moeite mee natuurlijk", is Fitz-Jim geheel eerlijk in gesprek met ESPN. "Mijn taak is eigenlijk om hem zo veel mogelijk te hinderen. En dan moeten de jongens achter mij de duels aangaan. Alleen Kaplan is heel sterk in de lucht. Dat ging niet heel goed deze wedstrijd."

Fitz-Jim is het met verslaggever Cristian Willaert eens dat hij het fysiek nooit zou gaan winnen van Kaplan. "Ja, dat klopt wel. Maar het was dan of ik of Sean (Steur, red.). En die is ook niet zo groot. Dus we bleven gewoon doen wat er was afgesproken."

Zelf ging de middenvelder er nog uit voor Jorthy Mokio. Niet vanwege zijn lengte, maar omdat hij moe was. "Ik vond dat NEC in de tweede helft ook wel wat beter was dan wij. Ze hadden meer de bal, denk ik. Ze creëerden niet heel veel grote kansen, maar wel dreiging. En telkens terugrennen maakt het ook lastiger."