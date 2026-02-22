Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Fitz-Jim verliest duel na duel met NEC'er: "Ging niet heel goed"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Kian Fitz Jim en Noe Lebreton
Kian Fitz Jim en Noe Lebreton Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim kreeg tijdens het duel van Ajax met NEC te maken met een van de gevaarlijkste spelers van de ploeg uit Nijmegen: Ahmetcan Kaplan was de man die hij moest man marken. Dat lukte niet heel goed, want vrijwel elke standaardsituatie van de Nijmegenaren leverde gevaar op. 

"Nee, ik had er wel moeite mee natuurlijk", is Fitz-Jim geheel eerlijk in gesprek met ESPN. "Mijn taak is eigenlijk om hem zo veel mogelijk te hinderen. En dan moeten de jongens achter mij de duels aangaan. Alleen Kaplan is heel sterk in de lucht. Dat ging niet heel goed deze wedstrijd."

Fitz-Jim is het met verslaggever Cristian Willaert eens dat hij het fysiek nooit zou gaan winnen van Kaplan. "Ja, dat klopt wel. Maar het was dan of ik of Sean (Steur, red.). En die is ook niet zo groot. Dus we bleven gewoon doen wat er was afgesproken."

Zelf ging de middenvelder er nog uit voor Jorthy Mokio. Niet vanwege zijn lengte, maar omdat hij moe was. "Ik vond dat NEC in de tweede helft ook wel wat beter was dan wij. Ze hadden meer de bal, denk ik. Ze creëerden niet heel veel grote kansen, maar wel dreiging. En telkens terugrennen maakt het ook lastiger."

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"

0
Marciano Vink

Vink adviseert Ajax: "Hij is El Patron, zo'n type ontbeert ze"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kian Fitz-Jim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties