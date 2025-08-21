Fitz-Jim weg bij Ajax? "Genoeg clubs die hem graag zouden huren"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en Lentin Goodijk verwacht dat er nog wel wat gaat gebeuren bij de club uit Amsterdam. De verslaggever is met name benieuwd wat er op het middenveld gaat gebeuren.

"Dat is de hoogste prioriteit voor de komende weken: het aantrekken van een specialist op de nummer 6-positie", schrijft hij op de website van VI. "Grootste obstakels: het transferbudget is behoorlijk leeggeroofd door de komst van Ko Itakura en er zitten al te veel middenvelders in de selectie. Met name in die linie is de selectie niet in balans", constateert Goodijk.

"Heitinga heeft de keuze uit onder anderen Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Oscar Gloukh, Steven Berghuis, Kian Fitz-Jim, Youri Regeer en een aantal jonge spelers die Ajax ook kansen wil blijven bieden, zoals Jorthy Mokio, Sean Steur en Rayane Bounida", vervolgt hij. "Dat zijn in principe negen spelers voor twee posities. Een aantal van hen kan ook voorin op de flanken uit de voeten, maar ook daar is de bezetting stevig, als Bertrand Traoré en Mika Godts straks weer fit zijn. Het ligt voor de hand dat Ajax in ieder geval één van die negen spelers nog zal uitzwaaien", voorspelt Goodijk.

Hij ziet dat het vooralsnog 'opvallend rustig is gebleven' rondom Kenneth Taylor. "Mocht hij toch nog gaan, dan zal Ajax die middelen gebruiken voor de nieuwe nummer 6. Komt het niet meer tot een transfer, dan gaat het kind van de club als derde aanvoerder en sleutelspeler het nieuwe seizoen in. In dat geval zou er nog wat beweging kunnen ontstaan rond Kian Fitz-Jim", legt hij uit. "Heitinga is gecharmeerd van de 22-jarige Amsterdammer, maar hij is momenteel kind van de rekening door de pure aantallen op het middenveld. Genoeg clubs die Fitz-Jim graag zouden huren", besluit Goodijk.