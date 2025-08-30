Fitz-Jim weg? "Kans heel groot dat hij voor andere club gaat spelen"

Voor Kian Fitz-Jim lijken er hectische dagen aan de te komen. De transfermarkt sluit dinsdag en de kans bestaat dat hij nog gaat vertrekken bij Ajax, al hangt dat ook van andere factoren af. De middenvelder, die niet aan veel minuten lijkt te komen na de komst van huurling James McConnell, moet afwachten.

"De vervolgvraag bij de komst van McConnell is waarom Ajax op huurbasis speelminuten gaat geven aan een talent van Liverpool, terwijl Kian Fitz-Jim en Jorthy Mokio ook als controlerende middenvelder kunnen spelen", schrijft Freek Jansen in Voetbal International. Het antwoord daarop heeft de clubleiding en de technische staf met de komst van McConnell gegeven. Zij vinden zowel Fitz-Jim als Mokio (nog) niet goed genoeg om dit seizoen als nummer 6 de eerste keuze te zijn."

Door de komst van de Liverpool-huurling lijkt de kans groot dat Fitz-JIm tijdelijk ergens anders gaat spelen, al is dat nog geen zekerheid. "Mocht Taylor toch nog vertrekken, dan zal Ajax Fitz-Jim willen behouden", aldus Jansen. "Als het niet tot een uitgaande transfer van Taylor komt, dan is de kans heel groot dat Fitz-Jim voor dinsdagavond laat nog op huurbasis voor een andere club gaat spelen. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid middenvelders in Amsterdam."