Geschreven door Jessica Westdijk 01 okt 2021 om 09:10

Het klinkt allemaal nog wat opportunistisch, maar de voorspellingen van FiveThirtyEight zijn wel erg leuk om naar te kijken. Ajax wordt gezien als een grote kanshebber voor het winnen van de Champions League.

Op basis van de huidige stand in de poules, sterkte van de ploeg, mogelijke tegenstanders in het vervolg en talloze andere factoren, wordt berekend wie favoriet is. Dat is op dit moment Manchester City, dat 22% kans zou hebben om het toernooi te winnen. Gevolgd door Bayern München met 19%. En daarna volgt Ajax dus al, met 11% kans. Daarachter komt Liverpool, met 10%.

Opvallend genoeg wordt bijvoorbeeld het supersterrenteam van PSG maar een kans van 3% toegedicht om aan het einde van het seizoen de cup met de grote oren omhoog te houden. Ook Dortmund, dat bij Ajax in de poule zit, wordt een kans van 3% gegeven.

Meer weten over hoe de voorspelling van FiveThirtyEight werkt? Lees meer