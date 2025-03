Flamingo extra gecoacht door oud-Ajacied: "Ne elke wedstrijd"

"Dat hoort bij een topclub. Als het goed gaat, is het normaal. Als het slecht gaat, dan is iedereen heel kritisch. Dat hoort erbij", vertelt de verdediger in De Telegraaf. "Ik lees eerlijk gezegd niet eens of ze schrijven of het goed of slecht is. Dat gaat mij niet beter maken en ik word er niet blij van of zo. Je bent vooral bezig met wat de mensen om je heen, zoals de trainer, mijn vader en Winston Bogarde, met wie ik af en toe train en met wie ik na elke wedstrijd praat, ervan vinden."

De verdediger, die afgelopen zomer de overstap maakte van FC Utrecht naar PSV, vervolgt: "Ikzelf weet ook heel goed of ik een slechte wedstrijd of een goede wedstrijd heb gespeeld. Het is echt niet zo dat iemand anders moet zeggen of het goed of slecht was. Dat er ook slechte momenten zijn, is normaal in de carrière van een speler. Je kunt niet alles perfect doen, dus fouten horen erbij. En ik denk ook dat je vanuit het maken van fouten beter wordt."

Zondagmiddag tegen Ajax mogen er geen fouten gemaakt worden, als de Eindhovenaren nog voor de landstitel willen gaan. Flamingo beseft het. "We willen dominant zijn aan de bal, veel kansen creëren en voor de winst gaan natuurlijk, want deze wedstrijd moeten we winnen."