Flamingo in opspraak bij PSV-feest: "Wie niet springt die is..."

Ryan Flamingo is behoorlijk in opspraak geraakt tijdens de huldiging van PSV. De verdediger van PSV zette het anti-Ajax-lied 'Wie niet springt, is een jood' in. Het publiek op het Stadshuisplein vond het prima, maar op social media kan zijn actie op veel verontwaardiging rekenen.

Flamingo werd door een medewerker van PSV naar achteren gehaald na zijn actie, waar hij ingelicht werd over zijn actie. Fans reageren bijzonder verbaasd op het gedrag van Flamingo. "Antisemitische spreekoren, afkomstig van Ryan Flamingo bij de huldiging van PSV. Den Haag kijken we mee?"

Ook een andere fan begrijpt er weinig van: "Ben je kampioen, moet een speler dan gaan zingen: "wie niet springt, die is een jood?" Dan ben je je niet bewust dat de wereld nu letterlijk in de fik staat, en wereldvreemd bent."