Flamingo over PSV - Ajax: "Als we deze wedstrijd niet winnen..."

Ryan Flamingo beseft hoe belangrijk de wedstrijd tegen Ajax is. Zondag om 14.30 uur trappen PSV en Ajax in Eindhoven af aan de topper.

Flamingo heeft een goed gevoel over het slot van de competitie. "Natuurlijk is zes punten veel, maar het is ook weer niet zo dat het onmogelijk is om dat nog goed te maken. Als we Ajax bij ons thuis hebben gehad, kan alles weer open zijn", blikt hij vooruit in gesprek met de Telegraaf. "Deze wedstrijd is heel belangrijk. Als we deze niet winnen, wordt het wel erg lastig. We hebben geen keuze, we móéten deze winnen."

PSV krabbelt op uit een mindere periode waarin enorm veel punten verspeelt werden. "Als het met het hele team moeilijker gaat, dan gaat het natuurlijk ook bij jezelf lastiger. Daar moet je zien uit te komen en ik denk dat we daarmee nu op de goede weg zijn", aldus Flamingo. Die 1-7 nederlaag tegen Arsenal was wel het dieptepunt. Met zulke cijfers verliezen kan natuurlijk niet. Dat is natuurlijk veel te veel. Ik vond het gewoon een slechte wedstrijd van ons allemaal."