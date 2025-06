Flamingo over titelstrijd: "Bij Ajax waren ze een beetje bang"

Ryan Flamingo blikte in gesprek bij Ziggo Sport terug op de bloedstollende titelstrijd tussen PSV en Ajax. De 22-jarige verdediger zag hoe zijn ploeg in het slot van het seizoen alsnog toesloeg en kampioen werd. Volgens Flamingo begon Ajax te wankelen zodra PSV dichterbij kwam: "Zij waren ook een klein beetje bang, denk ik."

PSV had lange tijd een comfortabele voorsprong in de competitie. "Het was echt heel raar. Vooral omdat we in het begin heel goed speelden en negen punten voorstonden", vertelt Flamingo. Na de winterstop ging het echter mis: "We kwamen in een dip en niks lukte meer. Er lukte gewoon letterlijk niks meer. Alles ging mis en we kregen domme goals tegen."

De wedstrijd tegen Ajax leek het moment voor een ommekeer te moeten worden, maar ook die werd verloren. "Toen hadden we nog hoop om van Ajax te winnen, om het gat kleiner te maken. Die verloren we ook nog. Toen dacht iedereen dat het klaar was." Toch herpakte PSV zich. "Het goede spel kwam weer terug en dat gaf ons vertrouwen. Wij kwamen uit het niets en Ajax heeft ook nooit uitgesproken dat ze kampioen zouden worden." Volgens Flamingo was dat voelbaar: "Dus zij waren ook een klein beetje bang, denk ik."