Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"

"Die centrale verdedigers hebben ook allemaal slimmigheidjes, dat is een mooi spel", legt hij uit op de website van VI. "Wie geeft het eerste zetje? Dit seizoen ben ik vaak aanspeelpunt. In de voeten, maar ook met hoge ballen. Tegen Fulham stond ik tegenover Calvin Bassey, die ik nog ken van zijn Ajax-tijd. Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje. Poeh", zucht Flemming.

"Maar met hem had ik heel veel leuke, harde duels", blikt hij terug. "In de tweede helft, toen het spel even stillag, hadden we er samen lol over. “Jij bent sterk man”, zei hij. “Normaal win ik al die duels, maar vandaag… godverdómme.” Jij mag er ook wezen, lachte ik. Bij de eerstvolgende bal beukten we weer heerlijk tegen elkaar", lacht Flemming, die op meerdere posities uit de voeten kan.

"Ik heb overal gespeeld. Bij Ajax was ik op mijn veertiende een 6, op mijn vijftiende en zestiende een 8, op mijn zeventiende centrale verdediger. Daarna werd ik weer middenvelder, spits, nummer 10. Je pakt op elke positie weer wat mee", constateert hij. "Ik zie alles als een uitdaging. Vorig seizoen was het nog wel een beetje wennen, voelde ik me geen echte spits. Maar ondertussen heb ik weer zoveel bijgeleerd. Als je me nu vraagt wat mijn beste positie is, weet ik het niet meer. Maakt me ook niet zoveel uit", besluit Flemming.