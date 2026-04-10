Het laatste Ajax Nieuws

Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"

Zian Flemming
Zian Flemming

Zian Flemming heeft het uitstekend naar zijn zin bij Burnley. De voormalig Ajacied, die dit seizoen al acht treffer voor zijn rekening nam in de Premier League, staat wekelijks tegenover fysiek sterke centrumverdedigers in Engeland. 

"Die centrale verdedigers hebben ook allemaal slimmigheidjes, dat is een mooi spel", legt hij uit op de website van VI. "Wie geeft het eerste zetje? Dit seizoen ben ik vaak aanspeelpunt. In de voeten, maar ook met hoge ballen. Tegen Fulham stond ik tegenover Calvin Bassey, die ik nog ken van zijn Ajax-tijd. Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje. Poeh", zucht Flemming.

"Maar met hem had ik heel veel leuke, harde duels", blikt hij terug. "In de tweede helft, toen het spel even stillag, hadden we er samen lol over. “Jij bent sterk man”, zei hij. “Normaal win ik al die duels, maar vandaag… godverdómme.” Jij mag er ook wezen, lachte ik. Bij de eerstvolgende bal beukten we weer heerlijk tegen elkaar", lacht Flemming, die op meerdere posities uit de voeten kan. 

"Ik heb overal gespeeld. Bij Ajax was ik op mijn veertiende een 6, op mijn vijftiende en zestiende een 8, op mijn zeventiende centrale verdediger. Daarna werd ik weer middenvelder, spits, nummer 10. Je pakt op elke positie weer wat mee", constateert hij. "Ik zie alles als een uitdaging. Vorig seizoen was het nog wel een beetje wennen, voelde ik me geen echte spits. Maar ondertussen heb ik weer zoveel bijgeleerd. Als je me nu vraagt wat mijn beste positie is, weet ik het niet meer. Maakt me ook niet zoveel uit", besluit Flemming. 

Gerelateerd:
Azor Matusiwa

Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"

0
Johan Inan

Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"

0
Het laatste Ajax Nieuws
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen wijst naar Ajax-tweetal: "Zijn heel druk met zichzelf"

0
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"

Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"

Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"

Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"

Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt

Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"

RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
