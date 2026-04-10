Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"

Flemming ontwikkelde zich goed op De Toekomst, tot hij op zijn zestiende last kreeg van groeipijn. "Ik was heel lang de kleinste geweest. Eindelijk begon ik te groeien, maar wel heel hard opeens. Ik kreeg overal pijn, dat bleef heel lang doorzeuren. Anderhalf jaar lag ik eruit", blikt hij terug in Voetbal International.

De aanvaller van Burnley had vervolgens lang nodig om weer te wennen. "Het duurde nog een jaar voor mijn lichaam weer in balans was. Motorisch moest ik helemaal opnieuw beginnen. Zo verloor ik tweeënhalf jaar, terwijl alle jongens om me heen contracten hadden getekend. Ik belandde volledig op een zijspoor bij Ajax", vervolgt hij.