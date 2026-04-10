Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"

Zian Flemming
Zian Flemming

Zian Flemming speelde tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax. De aanvaller kon de stap naar de hoofdmacht echter niet maken. 

Flemming ontwikkelde zich goed op De Toekomst, tot hij op zijn zestiende last kreeg van groeipijn. "Ik was heel lang de kleinste geweest. Eindelijk begon ik te groeien, maar wel heel hard opeens. Ik kreeg overal pijn, dat bleef heel lang doorzeuren. Anderhalf jaar lag ik eruit", blikt hij terug in Voetbal International

De aanvaller van Burnley had vervolgens lang nodig om weer te wennen. "Het duurde nog een jaar voor mijn lichaam weer in balans was. Motorisch moest ik helemaal opnieuw beginnen. Zo verloor ik tweeënhalf jaar, terwijl alle jongens om me heen contracten hadden getekend. Ik belandde volledig op een zijspoor bij Ajax", vervolgt hij.

Bij Ajax leken ze ook niet veel vertrouwen meer in Flemming te hebben. "In de A2, het afvoerputje van de opleiding. Als je daarin zat, was je een jaar later normaal gesproken pleite. Ik gaf niet op, bleef knokken. Wilde mezelf elke dag bewijzen", aldus Flemming. "Ik voelde dat ik beter werd, maar beukte een beetje tegen een muur. Ik merkte dat er geen plan of perspectief meer voor mij was."

Uiteindelijk keerde Flemming toch terug bij Jong Ajax, maar de stap naar de hoofdmacht maakte hij nooit. In 2018 werd hij verkocht aan PEC Zwolle. 

