Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"

bron: Voetbal International
Zian Flemming

Met Jong Ajax werd Zian Flemming kampioen van de Eerste Divisie, maar ondanks dat succes kwam een debuut in het eerste elftal van Ajax er niet van. In die periode speelde er veel binnen de club, waardoor de doorstroming van talenten veranderde en zijn rol binnen het team niet werd wat hij ervan had gehoopt.

Flemming blikt terug op die periode en de invloed van gebeurtenissen binnen de club: "In de aanloop naar dat seizoen was er het drama van Appie’, verwijst hij naar de hartstilstand van Abdelhak Nouri. ‘Dat had zoveel impact op iedereen, het eerste kwalificeerde zich niet voor Europees voetbal. Betekende voor ons dat jongens van Ajax 1 om de haverklap bij ons werden neergezet. Ik had in de voorbereiding zeven van de negen goals gemaakt, maar toen de competitie begon moest Matteo Cassierra spelen."

Toch plaatst hij die periode ook in perspectief, al blijft het gevoel bestaan dat er meer in had gezeten. "Onbeduidend gedoe, in het licht van de gebeurtenissen rond Nouri. Maar het betekende voor Flemming wel dat hij nooit helemaal zijn draai vond. ‘Als je gezien wordt als toptalent, zetten ze een Cassierra niet op je plek maar maken ze juist de weg vrij. Ik dwong het zelf niet genoeg af, ofzo. Dat is hoe het gaat. Mijn ideaalplaatje was vanuit de jeugd doorstromen naar het eerste van Ajax. Maar de omweg die ik nu maak, vind ik ook mooi.’"

Gerelateerd:
Daley Blind in actie voor Girona

'Daley Blind (36) gaat mogelijk de selectie van Ajax versterken'

Huub Stevens

Huub Stevens: "Als Ajax óók maar iets meer weerstand zou bieden"

Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

Sherida Spitse

Spitse over trainerscursus: "Daar moeten ze met mij naar kijken"

Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Perr Schuurs openhartig: "Ik hoopte dat ik niet meer wakker werd"

Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"

Maarten Paes minder dan Pasveer? "Dat lijkt me wel duidelijk"

Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"

Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws