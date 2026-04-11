Flemming over Ajax-tijd: "Ik dwong het zelf niet genoeg"

Met Jong Ajax werd Zian Flemming kampioen van de Eerste Divisie, maar ondanks dat succes kwam een debuut in het eerste elftal van Ajax er niet van. In die periode speelde er veel binnen de club, waardoor de doorstroming van talenten veranderde en zijn rol binnen het team niet werd wat hij ervan had gehoopt.

Flemming blikt terug op die periode en de invloed van gebeurtenissen binnen de club: "In de aanloop naar dat seizoen was er het drama van Appie’, verwijst hij naar de hartstilstand van Abdelhak Nouri. ‘Dat had zoveel impact op iedereen, het eerste kwalificeerde zich niet voor Europees voetbal. Betekende voor ons dat jongens van Ajax 1 om de haverklap bij ons werden neergezet. Ik had in de voorbereiding zeven van de negen goals gemaakt, maar toen de competitie begon moest Matteo Cassierra spelen."

Toch plaatst hij die periode ook in perspectief, al blijft het gevoel bestaan dat er meer in had gezeten. "Onbeduidend gedoe, in het licht van de gebeurtenissen rond Nouri. Maar het betekende voor Flemming wel dat hij nooit helemaal zijn draai vond. ‘Als je gezien wordt als toptalent, zetten ze een Cassierra niet op je plek maar maken ze juist de weg vrij. Ik dwong het zelf niet genoeg af, ofzo. Dat is hoe het gaat. Mijn ideaalplaatje was vanuit de jeugd doorstromen naar het eerste van Ajax. Maar de omweg die ik nu maak, vind ik ook mooi.’"