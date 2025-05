Flemming ziet overeenkomsten: "Heel erg vergelijkbaar met Ajax"

Bij Burnley voelt het voor Flemming alsof hij terug bij Ajax is. "Hier kwam ik terug in een team, een club en een cultuur die heel erg vergelijkbaar is met Ajax: wij zijn elke wedstrijd in principe kwalitatief beter dan de tegenstander", vertelt hij. "Je moet gewoon winnen, winnen, winnen. Ik speelde voor het eerst weer in een team dat domineert, wat tactisch en technisch meer vraagt dan wanneer je vooral via counters probeert toe te slaan. Hier was dit seizoen continu druk om te presteren, dat vind ik heel lekker."

"Kompany is erin geslaagd de hele filosofie te veranderen", gaat hij verder. "De club omarmt nu dominant voetbal, met een verzorgde opbouw van achteruit. Dat laatste doen we niet tot het naïeve aan toe. We zijn niet vies geweest om juist de lange bal te spelen als de wedstrijd erom vroeg. Gamemanagement, noemen ze dat hier. Heb ik in Nederland nooit geleerd, ook niet bij Ajax. Niet bewust, althans. In Millwall merkte ik al een groot verschil. Om een wedstrijd te winnen, moet je weten wanneer je moet versnellen of juist het tempo eruit moet halen. Wanneer de keeper een doeltrap lang moet nemen, wanneer je even een overtreding moet uitlokken om het momentum weer naar je toe te kunnen trekken. Hier trainen we daar gericht op, praten we erover, bekijken we beelden. In Nederland gaan clubs veel meer uit van hun eigen spelprincipes en wordt het belang onderschat van aanpassen in een wedstrijd, van flexibel zijn."

Lyrisch is hij over ex-international Scott Parker. "Hij is by far de beste trainer die ik heb gehad. In een nieuwe groep heeft hij meteen een topsportcultuur neergezet. Je moet hier keihard werken. De lat ligt hoog, elke training, elke oefening. Bij mijn vorige clubs zat ik nog weleens te malen: als plan A niet werkt, wat dan? Hier kan ik elke wedstrijd blind vertrouwen op het tactisch plan. Dan zal Scott Parker waarschijnlijk wel een rare gozer zijn, denk je dan. Maar dat is hij ook niet eens. Gewoon een prima kerel. Menselijk, benaderbaar. Wel een freak, op een goede manier, in hoeveel tijd en energie hij in zijn werk stopt. Dus wat dat betreft is het wel een perfecte match. De mentaliteit die hij overbrengt op de groep is precies mijn mentaliteit", besluit hij.