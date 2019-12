Geschreven door Jelmer Jager 15 dec 2019 om 18:12

Ajax heeft zondagmiddag met 1-0 verloren van AZ. Het doelpunt van Boadu werd gemaakt in de slotminuut van de wedstrijd.

Er kwam een flink gehavend Ajax op bezoek in Alkmaar. De Amsterdammers misten Daley Blind, Sergino Dest en ook al de langdurig geblesseerden Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad. Ook Nicolas Tagliafico was niet fit genoeg en begon op de bank. Zodoende waren er basisplaatsen voor Schuurs, Marin, Huntelaar en Mazraoui.

In het AFAS Stadion had de wind veel invloed op de bal en daar hadden beide teams flink moeite mee in het eerste kwartier. Die wind was nu helemaal te merken doordat het dak ontbreekt. Het eerste kansje van de wedstrijd was voor Veltman, die de bal in het zijnet schoot. Aan de andere kant ontsnapte Boadu aan buitenspel en kon op Onana af, maar hij miste de kans mede door goed hinderen van Martínez.

De thuisploeg loerde op de counter en werd eigenlijk alleen gevaarlijk door dom balverlies van Ajax. Twee keer was Marin net iets te lang besluiteloos, waardoor AZ eruit kon komen. De grootste kans van AZ kwam daardoor ook tot stand: Boadu schoot net naast. De grootste kansen van Ajax kwamen via Ziyech (schot naast) en Van de Beek. Ajax combineerde goed door de zestien van AZ in. Via Álvarez en Huntelaar kwam de bal bij de middenvelder terecht, die rakelings naast schoof.

In het begin van de tweede helft golfde het spel opnieuw op en neer. De gevaarlijkste kans was voor Stengs, die de bal op de rand van de zestien kreeg na slecht wegwerken van de goed spelende Schuurs. De AZ-aanvaller schoot ruim naast. Aan de andere kant was Huntelaar heel dichtbij een treffer. Ziyech kreeg de bal na een doorschoten voorzet. De spelmaker bracht de bal opnieuw laag de zestien in, maar Huntelaar kwam een stap tekort. Bizot grammelde wat en wist met moeite de bal uit te schieten. Enkele minuten later nam Ziyech Bizot onder vuur. De doelman had moeite met het schot, maar wist het gevaar wel te weken.

Na dik een uur spelen raakte Martínez de paal uit een vrije trap van Ziyech. Maar er werd ook al buitenspel van de Argentijn geconstateerd. Met nog een kwartier te gaan kwam AZ iets beter in de wedstrijd. Ziyech speelde wat centraler en kon zijn ploeggenoten wat vaker bedienen. Mazraoui kwam net te kort op een mooie pass. Even later nam Schuurs het doel hard onder vuur. De verdediger wist knap de bal redelijk laag te houden, maar Bizot wist te redden. AZ begon steeds harder te spelen. Tadic, Ziyech en Huntelaar werden hard geraakt door een AZ’er. Soms zaten de charges tegen de rand van een rode kaart aan, maar de VAR kwam er niet aan te pas dus bleef het slechts bij geel of zelfs een waarschuwing. AZ werd gevaarlijk uit een corner door die in één keer in te draaien richting het doel, maar gelukkig voor Ajax draaide hij langs iedereen en alles heen. Ook het doel dus. Ajax raakte de controle kwijt en dat leverde gevaarlijke situaties op. Onana kwam ver uit zijn doel en AZ bracht de bal voor het lege doel, maar Veltman wist de bal goed te verwerken. Ajax bleef ook dreigend. Huntelaar kon de bal richting doel schieten na een goede vrije trap van Ziyech. Aan de andere kant leverde de corner wel het gewenste resultaat op: Boadu kopte binnen bij de eerste paal… En zo kwam AZ in de slotminuut van de wedstrijd op voorsprong. Na een goede voorzet kopte Tagliafico nog net naast, maar tot meer was Ajax ook niet in staat in de laatste minuut.

En zodoende verloor Ajax voor de derde keer op rij deze week. De Alkmaarders komen op gelijke hoogte met de Amsterdammers qua punten.