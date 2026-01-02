'Flinke domper voor Ajax: transfer van absolute miskoop van de baan'

São Paulo FC heeft een streep gezet door de onderhandelingen met Ajax over Gastón Ávila. De Braziliaanse club bracht een bod uit op de 23-jarige verdediger, maar trok zich terug nadat er geen overeenstemming werd bereikt over de salariskosten. Dat meldt UOL Esporte.

Volgens het medium was er al een mondeling akkoord tussen São Paulo en Ávila, waarbij ook zijn zaakwaarnemers groen licht hadden gegeven voor de overstap. Ajax bleek echter niet bereid mee te betalen aan het salaris van de verdediger, terwijl de Brazilianen daar juist op hoopten. Daardoor liepen de gesprekken vast en ontstond bij São Paulo het idee dat zowel Ajax als de speler andere prioriteiten stelde.

Rosario Central geldt nu als de meest concrete gegadigde voor Ávila. De Argentijnse club, waar hij zijn opleiding genoot, zou serieus werk maken van een terugkeer. Ajax nam Ávila in 2023 voor 12,5 miljoen euro over van Royal Antwerp FC, maar in Amsterdam wist hij geen vaste waarde te worden. Na zijn verhuurperiode bij Fortaleza keert de verdediger binnenkort terug, terwijl Ajax hem het liefst snel wil laten vertrekken.