Flinke Europese domper voor Ajax door hernieuwde ticketverdeling
Nederland moet vanaf komend seizoen genoegen nemen met minder directe Champions League-tickets. Door de daling naar de zevende plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst verandert de verdeling van de Europese startbewijzen. Dat betekent dat de nummer twee van de Eredivisie zich niet langer rechtstreeks plaatst voor de competitiefase van de Champions League. Voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord en FC Twente is dat een flinke tegenvaller.
Alleen de landskampioen is nog verzekerd van een directe plek in de Champions League. De nummer twee moet vanaf komend seizoen instromen in de derde voorronde en vervolgens ook de play-offs overleven om de competitiefase te bereiken. Ook voor de nummer drie verandert er weinig. Die ploeg plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League en moet daarna nog twee kwalificatierondes zien te overleven om het hoofdtoernooi te halen.
De winnaar van de Eredivisie-play-offs krijgt opnieuw een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Vorig seizoen wist Ajax zich via die route te plaatsen voor Europees voetbal. De winnaar van de Eurojackpot KNVB Beker blijft wel verzekerd van een rechtstreeks ticket voor de competitiefase van de Europa League. Daarmee blijft de beker ook komend seizoen een aantrekkelijke route naar Europees voetbal.
De Europese ticketverdeling voor het seizoen 2026/27 ziet er daarmee als volgt uit:
- Nummer 1: rechtstreeks naar de Champions League
- Nummer 2: derde voorronde Champions League
- Nummer 3: tweede voorronde Europa League
- Winnaar KNVB Beker: rechtstreeks naar de Europa League
- Winnaar Eredivisie-play-offs: tweede voorronde Conference League
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Flinke Europese domper voor Ajax door hernieuwde ticketverdeling
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