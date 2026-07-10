Sneer naar vader Steur: "Op De Toekomst deed men de oren dicht"
De overstap van Sean Steur naar Newcastle United zorgt niet alleen voor enthousiasme, maar ook voor stevige kritiek. Henk Spaan laat zich in zijn column in Het Parool bijzonder negatief uit over de achttienjarige middenvelder en diens vader. Donderdag werd de transfer van de oud-Ajacied naar de Premier League-club officieel bevestigd.
Spaan begrijpt weinig van alle lof die Steur ten deel valt en zet direct vraagtekens bij de reputatie van het talent. "Ik ben gedwongen een paar woorden te wijden aan het 'enorme talent' Steur", schrijft hij. "Vooral zijn vader raakt niet uitgesproken over de aanleg van zijn zoon. Zo luidkeels riep hij, dat men op De Toekomst de oren dichtdeed als de man van verre zichtbaar werd. De zoon van Cruijff is God niet, maar vader Steur niet eens apostel."
Ook over de prestaties van Steur op het veld is de columnist allesbehalve positief. Volgens Spaan rechtvaardigen de cijfers en het spel van de middenvelder de hoge verwachtingen niet. "De laconieke middenvelder speelde veertig wedstrijden voor Jong Ajax: 1 doelpunt, 4 assists. In de eredivisie speelde hij twintig keer: 1 doelpunt, 1 assist. Meeverdedigen? Vaak wel, vaak niet. Ik zag hem zich een paar keer afdraaien in de muur. Passes? Zelden diep, vaker opzij. Toekomstverwachtingen? Ik zou ze bijstellen", besluit hij.
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