'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
Ajax lijkt rekening te moeten houden met een flinke tegenvaller in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Volgens het Spaanse medium Estadio Deportivo staat Marc-André ter Stegen momenteel niet te springen om een overstap naar Amsterdam. De ervaren Duitser zou de voorkeur geven aan een langer verblijf in Spanje.
De naam van Ter Stegen wordt al geruime tijd genoemd bij Ajax. Technisch directeur Jordi Cruijff wil de selectie van een kwaliteitsimpuls voorzien en ziet in de 34-jarige doelman een ideale versterking. Ook trainer Míchel kent Ter Stegen goed uit hun gezamenlijke periode bij Girona en zou zijn komst graag zien gebeuren.
De situatie van de Duitse international bij FC Barcelona blijft ondertussen onzeker. Ter Stegen keert terug na zijn verhuurperiode aan Girona, maar lijkt geen belangrijke rol meer te spelen in de plannen van trainer Hansi Flick. Daardoor staat Barcelona open voor een vertrek.
Een transfer naar Ajax blijkt echter allesbehalve eenvoudig. Niet alleen zou de Amsterdamse club diep in de buidel moeten tasten voor de doelman, ook zijn salaris vormt een groot obstakel. Ter Stegen beschikt in Catalonië over een lucratieve verbintenis en lijkt niet van plan daar zomaar afstand van te doen.
Volgens de berichtgeving behoort een huurconstructie tot de mogelijkheden, maar ook dan blijft een akkoord ingewikkeld. Ajax zou niet alleen een financiële oplossing moeten vinden, maar ook de doelman zelf moeten overtuigen.
'Flinke tegenvaller voor Ajax in strijd om doelman Ter Stegen'
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