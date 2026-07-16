Florian Plettenberg: 'Ajax aast op aanvaller (21) van KRC Genk'
Het Ajax-café is ook deze week weer geopend, want er staat weer het nodige te gebeuren bij de club uit Amsterdam. Wij houden jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes, geruchten en roddels uit de voetbalwereld, maar voel je ook vrij om off-topic te gaan in de comments.
Donderdag 16 juli: Ajax en Club Brugge hopen zich te versterken met Noah Adedeji-Sternberg, zo weet Florian Plettenberg te melden via X. KRC Genk zou een transfersom van zo'n 10 miljoen euro willen ontvangen voor de snelle linksbuiten, die ook op rechts uit de voeten kan.
Adedeji-Sternberg, die in België nog een contract heeft tot medio 2028, is mogelijk in beeld als potentiële opvolger van Mika Godts. Volgens Plettenberg azen er ook nog andere clubs op de buitenspeler. Club Brugge is op zoek naar een vervanger van Christos Tzolis, die naar Arsenal vertrekt.
Vrijdag 10 juli: Jordi Cruijff zet hoog in bij de zoektocht naar een nieuwe spits. "Bronnen melden namelijk aan SoccerNews dat Cruijff graag Romelu Lukaku naar Ajax wil halen. De 33-jarige Belg staat momenteel tot de zomer van 2027 onder contract bij Napoli. Daar komt met Max Allegri een trainer die het catenaccio-voetbal tot zijn eigen filosofie heeft gemaakt. Een filosofie die niet goed past bij de inmiddels ouder wordende spits", schrijft Matthijs Klerkx.
De komst van de 'supersub' bij de Rode Duivels is echter niet zomaar beklonken. "Rest er in het verhaal tussen Ajax en Lukaku nog maar één groot obstakel: het salaris van de Belgische superspits", vervolgt de verslaggever. "De 131-voudig Belgisch international, die als tiener al een sensatie werd en tot nu toe 324 goals scoorde in net iets minder dan 700 duels als professional, verdient in Napels meer dan 7 miljoen euro per jaar", vervolgt Klerkx over de grootverdiener.
"Dat is het dubbele van wat bijvoorbeeld Dolberg, de best verdienende Ajax-speler op dit moment, per jaar binnen hengelt", onthult hij. "Van Cruijff is het geweten dat hij er alles aan doet, financieel als mentaal, om de Amsterdammers weer Champions League-voetbal en dus een betere financiële toekomst te garanderen. De eerste zet van Cruijff voor komend seizoen was het aanstellen van een nieuwe trainer. Míchel kwam over van Girona, dat degradeerde uit LaLiga maar onder hem ook een absolute piek beleefde met Champions League-voetbal enkele jaren terug", blikt Klerkx terug.
"Op het veld werd er ook doorgeschakeld", constateert hij. "Caio Henrique kwam als linksback voor veel geld over van AS Monaco. Transfervrij komen Marc-André Ter Stegen en Daley Blind naar de ArenA. Cruijff laat zien dat hij inzet op ervaring, op spelers die er meteen staan. Voor hem telt niets minder dan landstitel nummer 37. Er zijn echter nog twee posities die aandacht nodig hebben: de ‘zes’-positie en de spits", besluit Klerkx realistisch.
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