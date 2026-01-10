Foppe de Haan oordeelt over Ajax: "De trainer wordt daar dupe van"

Foppe de Haan heeft zich uitgesproken over de huidige situatie bij Ajax. In gesprek met FCUpdate laat de ervaren voetbaltrainer weten dat de club zichzelf nog altijd opnieuw aan het uitvinden is en dat dat proces allesbehalve eenvoudig verloopt.

Volgens De Haan ontbreekt het bij Ajax aan duidelijkheid over wat het elftal precies kan en wil. "Bij Ajax moeten ze ontdekken wat ze wel en niet kunnen. Farioli deed het eigenlijk fantastisch, maar wel met een manier van voetballen die niet bij Ajax past." Daarmee doelt hij op de balans tussen resultaat en speelstijl, een thema dat in Amsterdam altijd gevoelig ligt.

Na het bijna-kampioenschap nam John Heitinga het stokje over als hoofdtrainer. Hij kreeg de opdracht om Ajax weer herkenbaar en aanvallend voetbal te laten spelen. Die omschakeling bleek echter lastiger dan gedacht. "Hij moest het allemaal omgooien. Maar dan moet eigenlijk alles mee. Het team, de directie, iedereen moet mee. Zo van: 'Dit doen we, we gaan ervoor en wat er ook gebeurt, we houden vast'. Dat hebben ze helemaal niet gedaan."

De Haan ziet vooral dat de clubleiding te weinig rugdekking gaf toen de druk van buitenaf toenam. Supporters, media en de verwachtingen die bij Ajax horen, speelden daarbij een grote rol. "De druk van buitenaf werd te groot en daar gaf de Ajax-directie aan toe." Zoals zo vaak in het voetbal betaalt uiteindelijk de trainer de prijs, concludeert De Haan. "Uiteindelijk wordt de trainer daar dan toch de dupe van, hè?"