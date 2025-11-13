AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Forbs bakte er geen pepernoot van bij Ajax': "Nu een eerlijke kans"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © BSR Agency

Bij Ajax kwam Carlos Forbs niet even goed uit de verf. De aanvaller vertrok door de achterdeur en de speler leek snel vergeten te worden. Dat verliep anders, want afgelopen week schitterde hij in de Champions League. De razendsnelle Portugees verzorgde een assist en maakte twee van de drie doelpunten voor zijn Belgische ploeg.

Die indrukwekkende wedstrijd contrasteert sterk met drie maanden geleden. Toen vertrok Forbs stilletjes bij Ajax, dat hem voor zes miljoen euro aan Brugge verkocht, terwijl de Amsterdammers in 2023 nog veertien miljoen euro voor hem hadden betaald. Voor veel Ajax-supporters was er vooral opluchting: de club had uiteindelijk toch nog een behoorlijke som kunnen ophalen voor de speler die in de Johan Cruijff Arena nooit wist te imponeren.

Daan Slingers, hoofdredacteur van de Belgische editie van VoetbalPrimeur, zegt hierover: "Natuurlijk gingen de teksten van de Nederlandse analisten en journalisten hier snel rond. Maar ondanks hoe negatief er bij jullie gedaan werd, kreeg hij in België een eerlijke kans om zich te bewijzen. De fans van Brugge waren ook helemaal niet negatief toen ze hem haalden."

Waar ligt het plafond van de voormalig Ajacied? Slingers blijft voorzichtig: "Laat Forbs maar even rustig verder ontwikkelen bij Club Brugge. Hij is hier nog geen half jaar. Als hij ooit een transfer maakt, moet hij naar een ploeg die zijn type voetbal speelt. Waar hij zijn kracht en snelheid kan gebruiken."

