Forbs blikt terug op Ajax-tijd: "Veel zwaarder dan bij Ajax"

Na een moeizame periode bij Ajax en een nog lastiger verhuurperiode bij Wolverhampton Wanderers heeft Carlos Forbs zijn glimlach hervonden in België. De Portugese vleugelaanvaller is bij Club Brugge opgebloeid en voelt zich sterker dan ooit.

In Het Laatste Nieuws blikt hij terug op zijn tijd in Amsterdam en Wolverhampton. Hij erkent dat zijn beginjaren als profvoetballer uitdagend waren, maar benadrukt dat hij er sterker is uitgekomen.

“Zulke dingen gebeuren. Weet je, ik lees niet wat er in de pers wordt geschreven of wat er op sociale media verschijnt. Die commentaren raken me niet. Dat is gemakkelijk gezegd, I know, maar mijn familie steunde me", aldus Forbs, die bij Club Brugge al even vaak scoorde als in zijn volledige Ajax-periode: drie keer.

Over zijn tijd bij Ajax is hij genuanceerd. "Wat er met de club aan de hand was, was niet best. Maar ik speelde wel…" Forbs kwam in 38 officiële duels tot drie goals en vijf assists, maar wist zich nooit onomstreden te maken in Amsterdam.

Toch viel de situatie bij Wolverhampton hem zwaarder. "Een goede zaak voor mij, zou je denken", zegt hij over de komst van landgenoot Vítor Pereira als manager. "Maar dat was niet het geval. Zijn systeem met wingbacks lag me niet. Ik speelde niet meer, wat het mentaal zwaar maakte. Veel zwaarder dan bij Ajax. Toen ben ik mijn glimlach verloren."

Forbs wil zijn ervaringen bij Ajax en Wolves echter niet dramatiseren. "Nee. Oké, mijn eerste twee avonturen als profvoetballer waren niet de beste, maar ik heb nooit getwijfeld. Als je de top wil bereiken, moet je bepaalde tegenslagen overwinnen. Ik geloof dat echt."

Dat hij zich nu goed voelt in Brugge, stemt hem gelukkig. "Als óók Club Brugge een moeilijk verhaal was geworden, dan… Dan weet ik niet wat er in mijn hoofd zou zijn omgegaan. Gelukkig moet ik me die vraag niet stellen. Ik weet intussen hoe ik met moeilijke situaties moet omgaan, maar hopelijk kom ik het nooit meer tegen."