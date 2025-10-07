'Forbs in hemel geprezen': "Bij Ajax deden ze erg denigrerend"

Carlos Forbs was zondag opnieuw de uitblinker bij Club Brugge. De 21-jarige vleugelspeler besliste de Belgische topper tegen Union Sint-Gillis met een 1-0 overwinning. Belgische media zijn lovend over Forbs en vragen zich af of Ajax inmiddels spijt heeft van zijn vertrek.

Forbs verraste Union-doelman Kjell Scherpen, die tot dat moment de grote man van de wedstrijd was, na 77 minuten. Na een slimme dribbel schoot hij de bal in de korte hoek binnen. Daarmee komt zijn seizoenstotaal op drie goals en drie assists in veertien officiële wedstrijden voor Club Brugge, dat hem afgelopen zomer voor zes miljoen euro uit Amsterdam haalde.

Ook Ludo Vandewalle, chef sport van Het Nieuwsblad, richtte zijn aandacht op het optreden van Forbs. "Je kan je aan veel ergeren bij Carlos Forbs, zoals ze in Nederland tijdens zijn Ajax-tijd massaal denigrerend deden. Zijn laatste pass gaat meestal de mist in, hij gebruikt zijn rechtervoet alleen om uit de bus te stappen en zijn statistieken zijn niet indrukwekkend. Maar je kan er ook van genieten: hij is snel, heeft een passeerbeweging en als hij vrij kan trappen is het gevaarlijk."