Forbs krijgt steun: "Zien gelijkenissen met het parcours van Lang"

Bij Club Brugge denkt men dat Carlos Forbs overeenkomsten heeft met Noa Lang en een gelijksoortig pad af kan leggen, zo wordt er geschreven in Belgische media. De 21-jarige buitenspeler wordt binnengehaald als 'Ajax-miskoop'.

"Ondanks bovenstaande betitelingen gloort er in Brugge wel de hoop dat Forbs tot bloei kan komen in de knusse Belgische stad. Blauw-Zwart heeft namelijk wel ervaring met buitenspelers uit de Eredivisie. Zowel Lang (Ajax en FC Twente, red.) als Christos Tzolis (FC Twente, red.) heeft het Belgische publiek de laatste jaren over het algemeen toch op de banken gekregen", schrijft Voetbal International.

"Het geloof van Club in Forbs is er niet kleiner op geworden", zo schetst Het Nieuwsblad, dat weet dat Brugge ook interesse had toen Forbs de stap naar Ajax maakte. "Ze zien gelijkenissen met het parcours van Tzolis en Lang. Zij ontploften uiteindelijk wél op Jan Breydel. Forbs zelf ziet het als een ideale springplank om nadien eventueel een mooie transfer te maken."