Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

Club Brugge won woensdagavond in het Jan Breydel Stadion met 6-0 (!) van Rangers FC en Carlos Forbs was (opnieuw) één van de uitblinkers. De Morgen was lyrisch over het optreden van Forbs en Christos Tzolis.

"Club deed tegen een spartelend Rangers letterlijk wat het wou met zijn ongrijpbare flankaanvallers Tzolis en Carlos Forbs, die beiden uitstekende kansen hadden om de voorsprong te verdubbelen", schrijft de kranten. Op de website VoetbalPrimeur.be krijgt Forbs een 8 als rapportcijfer. "Een gesel voor de Schotse defensie met zijn snelheid en explosiviteit. Bezorgde zijn tegenstander al na twee minuten geel en dreigde voortdurend", valt te lezen.

Ook De Standaard is enthousiast over het optreden van Forbs, die in de eerste helft nog wel een grote kans om zeep hielp na tien minuten en in de rust werd gewisseld. "De nieuwkomers Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi, de vervanger van de geblesseerde Romeo Vermant, en Aleksandar Stankovic, de opvolger van de verkochte Ardon Jashari, werden gul in het frivole samenspel betrokken", constateert men. Sporza is vooral blij voor het Belgische voetbal. "Geen één maar twee Belgische ploegen in de Champions League. Club Brugge heeft Union in stijl vergezeld door Rangers helemaal weg te blazen."