Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Forbs noemt Ajax-mislukkeling 'beste spits ooit': "Ken je hem?"

Arthur
bron: DAZN
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © Pro Shots

Chuba Akpom is volgens Carlos Forbs de beste spits met wie hij ooit heeft gespeeld. Dat vertelde de 21-jarige Portugees in een video-interview met DAZN. Forbs, die indruk maakt bij Club Brugge, koos Akpom in zijn beste elftal, waarin ook spelers als Cole Palmer voorkomen. Alleen spelers met wie hij een officiële (jeugd)wedstrijd speelde, kwamen in aanmerking.

"In het doel ga ik voor James Trafford," begint de linkspoot. "Hij is zeer technisch en kalm. Op rechtsback ga ik zonder twijfel voor Rico Lewis. We zijn samen opgegroeid. Rechts centraal kies ik voor een verdediger die sterk is. Ik ga voor Joel Ordóñez, een goede opkomende mandekker. Naast hem kies ik Toti Gomes, die snel en slim is. Rayan Aït-Nouri is mijn linksback. Je kan hem in de één-tegen-één de bal niet afpakken."

Forbs vervolgt met zijn middenveld. Over zijn verdedigende middenvelder hoeft de ex-Ajacied niet lang na te denken: "Daar staat Roméo Lavia, honderd procent. In plaats van de bal weg te trappen in zijn eigen zestien neemt hij hem aan. Dan denk ik: trap hem weg! Naast hem staat Oscar Bobb, hij is een van de grootste talenten die ik ooit heb gezien. Met hem spelen was geweldig. Op de nummer tien-positie ga ik voor Matheus Cunha. Palmer? Ja, hij had ook gekund."

Forbs plaatst zichzelf op linksbuiten: "Adedire Mebude is de rechtsbuiten. We waren bizar goed samen. Als ik niet scoorde, scoorde hij. Als ik een goede wedstrijd speelde, deed hij dat ook. In de spits kies ik voor Akpom. Ken je hem?", vraagt Forbs aan de interviewer. "Ik ben een Arsenal-fan, dus ik ken hem zeker. Ik vind hem erg goed," reageert de interviewer. Forbs besluit: "Meer hoef ik niet te zeggen, toch?"

Akpom werd deze zomer door Alex Kroes uit de kleedkamer van Ajax 1 verbannen, net als een aantal anderen die moesten vertrekken. Dit seizoen speelt de Engelsman op huurbasis bij Ipswich Town, dat hem definitief moet overnemen als het promoveert naar de Premier League.

Het laatste Ajax Nieuws Carlos Forbs
