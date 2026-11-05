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Forbs onderwerp van gesprek op social media: "Kan niks met een bal"

Arthur
Carlos Forbs in actie tegen PSV
Carlos Forbs in actie tegen PSV Foto: © Pro Shots

Supporters van Ajax zijn woensdagavond niet onder de indruk geraakt van Carlos Forbs. De aanvaller van Club Brugge kreeg tegen PSV meerdere grote kansen, maar liet die in de eerste helft onbenut. Op sociale media klonk dan ook de nodige kritiek aan het adres van de oud-Ajacied.

Forbs begon met veel vertrouwen aan het duel in het Philips Stadion. De Portugees was in zijn laatste vier wedstrijden voor Club Brugge goed voor vier assists en twee doelpunten. Ook tegen PSV hoopte de 22-jarige aanvaller opnieuw belangrijk te zijn voor de Belgische ploeg. In de eerste helft liet Forbs echter een wisselende indruk achter. Hij kwam meerdere keren alleen voor PSV-doelman Matej Kovar te staan, maar wist de kansen niet te benutten. Een van zijn grootste mogelijkheden schoot hij zelfs huizenhoog over het doel.

Dat bleef ook bij de supporters van Ajax niet onopgemerkt. De Amsterdammers zagen Forbs enkele jaren geleden vertrekken nadat hij bij de club niet wist te overtuigen. Ondanks zijn goede ontwikkeling bij Club Brugge zijn veel Ajax-fans nog altijd niet overtuigd van zijn kwaliteiten. "Ze mogen in België zeggen wat ze willen, maar Forbs is gewoon nog steeds alleen snel en kan nog steeds niks met een bal", concludeert een Ajax-supporter op X na de eerste helft.

Een andere Ajacied schrijft: "Alle verhalen uit België met lovende woorden over Forbs. Ik zie vanavond precies de Forbs die destijds bij Ajax speelde. Snel, maar technisch zo druistig. Had al twee goals en een assist moeten hebben." Ook een andere supporter ziet weinig verandering bij de Portugees: "Niets veranderd aan Forbs. Forbs is nog steeds dezelfde Forbs", klinkt het op sociale media. In de tweede helft wist Forbs de kritiek deels te beantwoorden. Bij zijn eerste grote kans na rust kwam hij opnieuw alleen voor Kovar te staan. Dit keer bleef de aanvaller rustig en schoof hij de bal beheerst langs de PSV-doelman. Daarmee wist hij alsnog het net te vinden. Forbs maakte het duel niet vol, hij werd gewisseld. 

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