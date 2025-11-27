AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Forbs over pijnlijk Ajax-vertrek: "Pas daarna belde Alex Kroes"

Joram
bron: Het Nieuwsblad
Carlos Forbs namens Club Brugge
Carlos Forbs namens Club Brugge Foto: © Pro Shots

Carlos Forbs is bezig aan een sterk seizoen bij Club Brugge. De 21-jarige aanvaller blikte terug op zijn periode bij Ajax, waar hij minder goed presteerde. In 21 wedstrijden kwam hij tot vijf goals en vijf assists. Spijt van zijn transfer naar Ajax in 2023 heeft Forbs echter niet.

"Ajax is de grootste ploeg van Nederland, met best wat geschiedenis en prijzen, dus dat was een logische beslissing", zegt Forbs tegen Het Nieuwsblad. "Om eerlijk te zijn, was ik graag bij Ajax. Ik heb nog contact met Kian Fitz-Jim en Mika Godts en ik wens Ajax alle succes toe."

Zijn vertrek uit Amsterdam verliep wel pijnlijk. "Ik had het eerst zien passeren in de media. Iemand stuurde me een artikel door via WhatsApp en ik dacht: ‘Weer iets in de pers wat niet klopt’. Pas daarna belde sportief directeur Alex Kroes me op. Hij legde uit dat ik geen deel van de A-kern meer zou uitmaken, dus ik moest op zoek naar een nieuwe club."

Forbs ging door een moeilijke periode. "Samen met zes andere teamgenoten mocht ik de kleedkamer niet meer in. We kregen een ruimte ongeveer even groot als dit lokaal hier. Niet fijn, maar ik hoopte gewoon dat ik zo snel mogelijk weg kon. Club Brugge kwam gelukkig rap", aldus Forbs. 

