Forbs schiet Club Brugge naar volgende ronde CL: "Fantastisch"

"Het is een fantastisch gevoel om zo te debuteren", straalde Forbs voor de camera van de Belgische zender VRT. "Ik kon me geen betere avond wensen", vervolgde de buitenspeler die Ajax 6 miljoen opleverde. "Toen ik in mijn eentje het doel naderde, besefte ik dat ik de winnende goal kon maken."

Forbs kampte met een ziekte afgelopen weken. "Gelukkig word ik iedere week fitter en fitter. Ik moet hard blijven werken, zodat mijn lichaam zich opnieuw kan aanpassen", zegt de speler, die dankbaar is voor zijn tijd in Bruggee. "Vanaf mijn aankomst in Brugge was het hier al geweldig. Mijn hoofd is weer helemaal helder, ik voel me weer vrij en ik hou weer van het spelletje."