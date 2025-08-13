Kick-Off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Forbs schiet Club Brugge naar volgende ronde CL: "Fantastisch"

Rik Engelbertink
bron: VRT
Carlos Forbs namens Club Brugge
Carlos Forbs namens Club Brugge Foto: © Pro Shots

Carlos Forbs wist namens Club Brugge te scoren tijdens zijn Champions League-debuut tegen RB Salzburg. Mede dankzij Forbs wisten de Belgen zich te kwalificeren voor de volgende play-off ronde, in dit geval tegen Rangers FC. 

"Het is een fantastisch gevoel om zo te debuteren", straalde Forbs voor de camera van de Belgische zender VRT. "Ik kon me geen betere avond wensen", vervolgde de buitenspeler die Ajax 6 miljoen opleverde. "Toen ik in mijn eentje het doel naderde, besefte ik dat ik de winnende goal kon maken."

Forbs kampte met een ziekte afgelopen weken. "Gelukkig word ik iedere week fitter en fitter. Ik moet hard blijven werken, zodat mijn lichaam zich opnieuw kan aanpassen", zegt de speler, die dankbaar is voor zijn tijd in Bruggee. "Vanaf mijn aankomst in Brugge was het hier al geweldig. Mijn hoofd is weer helemaal helder, ik voel me weer vrij en ik hou weer van het spelletje."

