Carlos Forbs keert terug in Nederland: "Mislukte periode bij Ajax"

Carlos Forbs staat woensdagavond voor een bijzonder weerzien met het Nederlandse voetbal. De voormalig aanvaller van Ajax neemt het met Club Brugge in de Champions League op tegen PSV. Toch verwacht trainer Ivan Leko niet dat de Portugees erop gebrand is om zich in het Philips Stadion extra te bewijzen. Volgens de Kroaat heeft Forbs zijn teleurstellende periode in Amsterdam inmiddels achter zich gelaten.

Forbs maakte in de zomer van 2023 voor een miljoenenbedrag de overstap van Manchester City naar Ajax. De vleugelaanvaller wist de hoge verwachtingen echter nooit waar te maken en vertrok uiteindelijk uit Amsterdam.

Bij Club Brugge heeft de Portugees inmiddels zijn draai gevonden. Woensdag keert hij voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax terug op Nederlandse bodem, maar volgens zijn trainer speelt revanche geen enkele rol.

"Carlos is niet extra gemotiveerd om zich te bewijzen na zijn mislukte periode bij Ajax. Soms pas je gewoon niet bij een bepaalde club. Uit die momenten moet je leren en dat heeft hij gedaan", vertelde Leko dinsdag tijdens de persconferentie.