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Carlos Forbs keert terug in Nederland: "Mislukte periode bij Ajax"

Niek
Carlos Forbs
Carlos Forbs Foto: © BSR Agency

Carlos Forbs staat woensdagavond voor een bijzonder weerzien met het Nederlandse voetbal. De voormalig aanvaller van Ajax neemt het met Club Brugge in de Champions League op tegen PSV. Toch verwacht trainer Ivan Leko niet dat de Portugees erop gebrand is om zich in het Philips Stadion extra te bewijzen. Volgens de Kroaat heeft Forbs zijn teleurstellende periode in Amsterdam inmiddels achter zich gelaten.

Forbs maakte in de zomer van 2023 voor een miljoenenbedrag de overstap van Manchester City naar Ajax. De vleugelaanvaller wist de hoge verwachtingen echter nooit waar te maken en vertrok uiteindelijk uit Amsterdam.

Bij Club Brugge heeft de Portugees inmiddels zijn draai gevonden. Woensdag keert hij voor het eerst sinds zijn vertrek bij Ajax terug op Nederlandse bodem, maar volgens zijn trainer speelt revanche geen enkele rol.

"Carlos is niet extra gemotiveerd om zich te bewijzen na zijn mislukte periode bij Ajax. Soms pas je gewoon niet bij een bepaalde club. Uit die momenten moet je leren en dat heeft hij gedaan", vertelde Leko dinsdag tijdens de persconferentie. 

De trainer van Club Brugge benadrukt dat de mislukte periode bij Ajax voor Forbs inmiddels verleden tijd is. Volgens Leko heeft de aanvaller geleerd van zijn ervaringen in Amsterdam en voelt hij zich uitstekend bij zijn huidige werkgever.

Van extra spanning bij de Portugees is in aanloop naar het Champions League-duel met PSV dan ook niets te merken. "Ik heb niets speciaals aan hem gemerkt. Sterker nog, ik zag hem lachen. Dat betekent dat hij zich goed voelt. Ik ben vandaag in elk geval heel blij dat hij bij ons speelt en niet bij de tegenstander."

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