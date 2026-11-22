Forbs werd hard aangepakt bij Ajax: "Parkeerplaats geschrapt"
Carlos Forbs heeft zijn draai inmiddels helemaal gevonden bij Club Brugge en de nationale ploeg van Portugal. De 22-jarige aanvaller kende echter een bijzonder moeizaam afscheid bij Ajax. De Engelse krant Daily Mail blikt terug op de opmerkelijke behandeling die Forbs in de zomer van 2025 kreeg in Amsterdam.
De voormalig Ajacied behoorde destijds tot een groep van zeven spelers die van toenmalig technisch directeur Alex Kroes via WhatsApp te horen kregen dat zij niet meer welkom waren op het trainingscomplex wanneer het eerste elftal aanwezig was. Volgens de Engelse krant kreeg Forbs daarnaast te maken met meerdere beperkingen, ondanks zijn doorlopende contract bij de Amsterdammers.
"Als Forbs wilde trainen, moest hij wachten tot het eerste elftal klaar was. Zelfs op dagen met twee trainingen moest hij wegblijven totdat beide sessies waren afgerond. Hoewel hij nog een contract voor drie jaar had, zou zijn parkeerplaats zijn geschrapt. Toegang tot de sportschool en de kantine was pas toegestaan nadat het eerste elftal klaar was. Wat ooit een droomtransfer leek, was binnen twee jaar uitgelopen op een teleurstelling; hij werd op harde wijze aan de kant geschoven en vertrok naar de Belgische club Club Brugge, en daar heeft zijn carrière een nieuwe start gekregen", schrijft de Daily Mail.
Ook op sportief vlak wist Forbs bij Ajax nooit volledig te overtuigen. De Portugese buitenspeler had moeite om zijn snelheid te benutten tegen defensief ingestelde tegenstanders en werd na zijn eerste seizoen verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Een doorbraak in Engeland bleef uit, waarna hij in de zomer van 2025 naar Club Brugge vertrok.
In België heeft Forbs zijn vorm inmiddels teruggevonden. Inmiddels wordt de voormalig Ajacied ook in verband gebracht met een nieuwe toptransfer.
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