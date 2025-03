Forse kritiek op Farioli: "Het voetbal is niet om aan te zien"

Hans van der Zee heeft niks op te merken over de resultaten onder Francesco Farioli, maar wel over het spel. De oud-scout vind het zelf om niet aan te zien.

"Qua prestaties geweldig, maar het voetbal is niet om aan te zien. Elke keer flikt hij het echter weer, het is echt een Italiaanse trainer. Tegen de nummer achttien gaat hij gewoon op de counter spelen, dat maakt hem helemaal niks uit", zo klinkt het in 1Voetbaltijd.

"Weet ik niet, als je kampioen wordt, is er een kans dat hij blijft, maar anders... Dat komt niet omdat hij weg moet, maar omdat hij dan een aanbieding krijgt denk ik. We hebben liever een trainer zoals Ten Hag, Rutten, lekker aanvallend. Dat zijn Nederlandse trainers. Maar ja, een jaar geleden stonden we achttiende", zo sluit hij af.