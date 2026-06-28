Forse kritiek op Weghorst: "Daar prikken supporters wel doorheen"

"Ik zie de meerwaarde niet van het ophalen van Wout Weghorst", reageert Verbeek bij RTV Oost. "Ik heb bij Ajax heel duidelijk gezien dat de sleet erop zit." Ook vraagt hij zich af hoe de spits zal omgaan met concurrentie. "Ik vraag me af of hij in staat is om zijn rol te accepteren als hij achter Lammers komt te staan."

Verbeek ziet een vertrek van Sam Lammers dan ook niet als een verbetering voor FC Twente. "Dan gaan ze er bij FC Twente op achteruit. Als Lammers vertrekt en Weghorst komt in de punt van de aanval, dan denk ik dat ze kwaliteit inleveren."