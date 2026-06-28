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Forse kritiek op Weghorst: "Daar prikken supporters wel doorheen"

Gijs Kila
bron: RTV Oost
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Gertjan Verbeek is allerminst overtuigd van de transfer van Wout Weghorst bij FC Twente. De oud-trainer zet vraagtekens bij zowel zijn sportieve meerwaarde als de manier waarop de transfer wordt gepresenteerd.

"Ik zie de meerwaarde niet van het ophalen van Wout Weghorst", reageert Verbeek bij RTV Oost. "Ik heb bij Ajax heel duidelijk gezien dat de sleet erop zit." Ook vraagt hij zich af hoe de spits zal omgaan met concurrentie. "Ik vraag me af of hij in staat is om zijn rol te accepteren als hij achter Lammers komt te staan."

Verbeek ziet een vertrek van Sam Lammers dan ook niet als een verbetering voor FC Twente. "Dan gaan ze er bij FC Twente op achteruit. Als Lammers vertrekt en Weghorst komt in de punt van de aanval, dan denk ik dat ze kwaliteit inleveren."

Ook over het verhaal rond de terugkeer van Weghorst is Verbeek uitgesproken. "Daar prik je zo doorheen, met ‘de cirkel is rond’. Twee jaar geleden kon hij ook komen en toen koos hij toch voor Ajax. Toen zei hij dat hij altijd in een Ajax-pyjama sliep en nu is het verhaal dat hij altijd hier op de tribunes stond."

Volgens Verbeek laten supporters zich daar niet door overtuigen. "Hij is een grote aansteller. Hij is een gemaakte persoonlijkheid. Daar prikken supporters wel doorheen."

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