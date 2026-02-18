Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
FOTO: Ajax dichtbij realiseren LEGO-bouwset Johan Cruijff ArenA

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
De Johan Cruijff Aren A van Ajax
De Johan Cruijff Aren A van Ajax Foto: © Pro Shots

De Johan Cruijff Arena krijgt snel zijn eigen LEGO-bouwset. De Telegraaf en Ajax Life weten dat het iconische stadion wellicht spoedig al te koop zal zijn. 

Het idee komt van Lego-fanaten Sander van Kreijl en Arne Dielis. Voor Make-a-Wish maakten zij voor een zieke Ajax-fan miniatuurvariant van het stadion van de Amsterdammers. Na een grote aantal positieve reacties uit hun omgeving, besloten ze hun project aan te melden bij Lego Ideas. Met meer dan 10.000 stemmen wordt een bouwset van het stadion gerealiseerd.

De Johan Cruijff Arena zal niet het eerste stadion zijn waarvan een LEGO-set beschikbaar zal komen: Estadio Santiago Bernabéu, Camp Nou en Old Trafford gingen al voor. De teller voor het aantal stemmen staat al op meer dan 8.500 stemmen. Help nu! 

De Johan Cruijff Arena Lego set
De Johan Cruijff Arena Lego set Foto: © Lego Ideas
